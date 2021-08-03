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У берегов ОАЭ сразу четыре танкера возвестили о потере контроля

Автор: Сергей Пышкин

Четыре танкера сообщили о потере контроля у побережья ОАЭ. Великобритания допускает вероятность того, что один из кораблей захватили группировки, которые поддерживаются Ираном.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Time of Israel.

Танкеры Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Бездна почти одновременно сообщили о том, что они потеряли контроль над управлением водного транспорта. Служба морской торговли Великобритании сперва сообщила об инциденте с управлением, впрочем позже заявила, что это было похищение.

Стоит отметить, что лишь недавно один из танкеров атаковал дрон, в результате чего погибли два члена экипажа.

Запад, со своей стороны, обвинил Иран в нападении, поскольку это первая гибель мирных жителей на фоне теневой войны против коммерческих судов в регионе. Впрочем, страна отрицала свою причастность к инциденту, несмотря на то, что Тегеран и раньше использовал аналогичные аппараты для своих атак.

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