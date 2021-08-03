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Біля берегів ОАЕ відразу чотири танкери сповістили про втрату контролю

Автор: Сергій Пишкін

Чотири танкери повідомили про втрату контролю біля узбережжя ОАЕ. Великобританія допускає ймовірність того, що один із кораблів захопили групування, що підтримуються Іраном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Time of Israel.

Танкери Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja й Abyss майже одночасно повідомили про те, що вони втратили контроль над управлінням водного транспорту. Служба морської торгівлі Великобританії спершу повідомила про інцидент з управлінням, втім пізніше заявила, що це було викраденням.

Варто відзначити, що лише нещодавно один із танкерів атакував дрон, внаслідок чого загинули два члени екіпажу.

Захід, зі свого боку, звинуватив Іран в нападі, оскільки це перша загибель мирних жителів на тлі тіньової війни проти комерційних судів в регіоні. Втім, країна заперечила свою причетність до інциденту, попри те, що Тегеран й раніше використовував аналогічні апарати для своїх атак.

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