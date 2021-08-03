Біля берегів ОАЕ відразу чотири танкери сповістили про втрату контролю

Чотири танкери повідомили про втрату контролю біля узбережжя ОАЕ. Великобританія допускає ймовірність того, що один із кораблів захопили групування, що підтримуються Іраном.

Танкери Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja й Abyss майже одночасно повідомили про те, що вони втратили контроль над управлінням водного транспорту. Служба морської торгівлі Великобританії спершу повідомила про інцидент з управлінням, втім пізніше заявила, що це було викраденням.

Варто відзначити, що лише нещодавно один із танкерів атакував дрон, внаслідок чого загинули два члени екіпажу.



Захід, зі свого боку, звинуватив Іран в нападі, оскільки це перша загибель мирних жителів на тлі тіньової війни проти комерційних судів в регіоні. Втім, країна заперечила свою причетність до інциденту, попри те, що Тегеран й раніше використовував аналогічні апарати для своїх атак.