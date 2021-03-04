UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У берегов Новой Зеландии и Греции произошли повторные землетрясения

Автор: РБК-Украина

В четверг вечером, 4 марта, у берегов Новой Зеландии и Греции зафиксированы повторные землетрясения. При этом магнитуды землетрясений в Новой Зеландии составили 7,4 баллов, а в Греции - 6 баллов.

Об этом сообщают Геологическая служба США и Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Так, сейсмологи зафиксировали толчки в Тихом океане неподалеку от берегов Кермадекского архипелага, который входит в состав Новой Зеландии.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Национальный центр предупреждения о цунами США объявил угрозу цунами.

Кроме того, эпицентр землетрясения в Греции находился в 29 км к северо-западу от города Лариса. Очаг землетрясения находился на глубине 2 км.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.

При этом, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, сегодня в Греции было более шести афтершоков магнитудой от 2,6 до 2,9 баллов.

Напомним, сегодня в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3. Тихоокеанский центр предупредил о возможном опасном цунами в пределах 300 км от эпицентра землетрясения.

Кроме того, вчера в Греции также произошло землетрясение магнитудой 6 баллов по шкале Рихтера. Там также произошли два афтершока магнитудой 4,6 и 4,8 балла.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГрецияземлетрясениеНовая Зеландия
Читайте также
В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение: геологи заявили об угрозе цунами
В Греции произошло сильное землетрясение, есть разрушенные здания
Прогноз погоды