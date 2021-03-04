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Біля берегів Нової Зеландії та Греції відбулися повторні землетруси

Автор: РБК-Україна

У четвер ввечері, 4 березня, біля берегів Нової Зеландії та Греції зафіксовані повторні землетруси. При цьому магнітуди землетрусів в Новій Зеландії склали 7,4 бала, а в Греції - 6 балів.

Про це повідомляють Геологічна служба США і Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Так, сейсмологи зафіксували поштовхи в Тихому океані неподалік від берегів Кермадекського архіпелагу, який входить до складу Нової Зеландії.

Вогнище залягало на глибині 10 км.

Національний центр попередження про цунамі США оголосила загрозу цунамі.

Крім того, епіцентр землетрусу в Греції знаходився у 29 км на північний захід від міста Лариса. Осередок землетрусу знаходився на глибині 2 км.

Інформація про можливих постраждалих і руйнування на цей час не надходила.

При цьому, за даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, сьогодні у Греції було понад шість афтершоків магнітудою від 2,6 до 2,9 бала.

Нагадаємо, сьогодні у Новій Зеландії стався потужний землетрус магнітудою 7,3. Тихоокеанський центр попередив про можливий небезпечний цунамі в межах 300 км від епіцентру землетрусу.

Крім того, вчора у Греції також стався землетрус магнітудою 6 балів за шкалою Ріхтера. Там також відбулися два афтершоки магнітудою 4,6 і 4,8 бала.

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Новини України ГреціяземлетрусНовая Зеландия
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