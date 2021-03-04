Біля берегів Нової Зеландії та Греції відбулися повторні землетруси

Так, сейсмологи зафіксували поштовхи в Тихому океані неподалік від берегів Кермадекського архіпелагу, який входить до складу Нової Зеландії.

Вогнище залягало на глибині 10 км.

Національний центр попередження про цунамі США оголосила загрозу цунамі.

Крім того, епіцентр землетрусу в Греції знаходився у 29 км на північний захід від міста Лариса. Осередок землетрусу знаходився на глибині 2 км.

Інформація про можливих постраждалих і руйнування на цей час не надходила.

При цьому, за даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, сьогодні у Греції було понад шість афтершоків магнітудою від 2,6 до 2,9 бала.