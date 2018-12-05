У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,5

В Новой Каледонии после землетрясения объявили угрозу цунами
У берегов Новой Каледонии (заморское сообщество Франции) произошло землетрясение магнитудой 7,5, объявлена угроза цунами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США.
Сообщается, что эпицентр землетрясения находился к югу от островов Луайоте в Тихом океане на расстоянии около 168 км от города Тадин. Очаг залегал на глубине 10 км, толчки были зафиксированы в 04:18 по местному времени. На данный момент о жертвах и разрушениях не сообщается.
В Тихоокеанском центре предупреждения о цунами уже заявили, что в районе Новой Каледонии и близлежащих регионах существует угроза цунами.
Напомним, ранее сообщалось, что Япония предоставит Индонезии радарную систему раннего обнаружения цунами. Отметим, в конце сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение, которое сопровождалось мощным цунами. Только по официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли более 2 тысяч человек.
В начале декабря мощное землетрясение зафиксировали у берегов Чили. Эпицентр находился в 160 километрах к западу от чилийской столицы Сантьяго.