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У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,5

Новости » Происшествия    05.12.2018 - 08:47
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,5
Иллюстративное фото (flickr.co/ matthileo)

В Новой Каледонии после землетрясения объявили угрозу цунами

У берегов Новой Каледонии (заморское сообщество Франции) произошло землетрясение магнитудой 7,5, объявлена угроза цунами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился к югу от островов Луайоте в Тихом океане на расстоянии около 168 км от города Тадин. Очаг залегал на глубине 10 км, толчки были зафиксированы в 04:18 по местному времени. На данный момент о жертвах и разрушениях не сообщается.

В Тихоокеанском центре предупреждения о цунами уже заявили, что в районе Новой Каледонии и близлежащих регионах существует угроза цунами.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония предоставит Индонезии радарную систему раннего обнаружения цунами. Отметим, в конце сентября на индонезийском острове Сулавеси произошло землетрясение, которое сопровождалось мощным цунами. Только по официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли более 2 тысяч человек.

В начале декабря мощное землетрясение зафиксировали у берегов Чили. Эпицентр находился в 160 километрах к западу от чилийской столицы Сантьяго.

 

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