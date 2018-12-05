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Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 7,5

Новини » Надзвичайні події    05.12.2018 - 08:47
Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 7,5
Ілюстративне фото (flickr.co/ matthileo)

У Новій Каледонії після землетрусу оголосили загрозу цунамі

Біля берегів Нової Каледонії (заморське співтовариство Франції) стався землетрус магнітудою 7,5, оголошено загрозу цунамі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходився на південь від островів Луайоте в Тихому океані на відстані близько 168 км від міста Тадин. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів, поштовхи були зафіксовані о 04:18 за місцевим часом. На даний момент про жертви і руйнування не повідомляється.

В Тихоокеанському центрі попередження про цунамі вже заявили, що в районі Нової Каледонії та прилеглих регіонах існує загроза цунамі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія надасть Індонезії радарну систему раннього виявлення цунамі. Відзначимо, в кінці вересня на індонезійському острові Сулавесі стався землетрус, який супроводжувався потужним цунамі. Тільки за офіційними даними, в результаті стихійного лиха загинули більше 2 тисяч осіб.

На початку грудня потужний землетрус зафіксували біля берегів Чилі. Епіцентр знаходився в 160 кілометрах на захід від чилійської столиці Сантьяго.

 

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