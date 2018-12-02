У берегов Чили произошло мощное землетрясение

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Землетрясение имело магнитуду в 5,6

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что у берегов Чили было зафиксировано землетрясение магнитудой в 5,6 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EMSC.

По данным сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 160 километрах к западу от чилийской столицы Сантьяго, а очаг толчков находился на глубине в 33 километра.

Повторные толчки произошли через несколько часов и имели мощность в 4,8. Они находились в 48 километрах от города Навидад и находились на глубине в 20 километров.

В настоящее время информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, на Аляске произошло землетрясение, есть угроза цунами. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 13 км от города, очаг землетрясения залегал на глубине 40 км, после этого в 4 км от города произошло повторное землетрясение магнитудой 5,8.

Напомним, на Аляске объявлен режим ЧС. Президент Дональд Трамп объявил в штате Аляска режим чрезвычайной ситуации и приказал выделить штату федеральную помощь в дополнение к уже предпринятых усилий государства и местных сил в зв'связи со стихийным бедствием в районах, пострадавших от землетрясения 30 ноября