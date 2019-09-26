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Біля берегів Норвегії затонуло російське судно

Новини » В світі    26.09.2019 - 14:25
Біля берегів Норвегії затонуло російське судно
Фото: рибальський траулер "Бухта Наїзник" (ЕРА)

Рибальський траулер спочатку загорівся, потім пішов на дно

У норвезькому порту Тромсе затонув російський риболовецький траулер "Бухта Наїзник" після того, як на ньому виникла пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Траулер загорівся 25 вересня. За повідомленнями норвезьких пожежників, пожежа почалася на кормі під час зварювальних робіт, а потім розповсюдився на рибальські мережі. Довколишні школи були закриті, а 300-метрова зона була розчищена навколо майданчика в порту Тромсе.

На місце події прибули пожежники, які зайнялися ліквідацією пожежі. Норвезькі ЗМІ ведуть пряму трансляцію з місця подій і, судячи з відео, судно практично повністю пішло під воду.

Норвезька поліція повідомила, що всі 29 членів екіпажу траулера "Бухта Наїзник" були евакуйовані і знаходяться в безпеці.

Судно належить компанії "Мурманський траловый флот". За попередніми даними, траулер "Бухта Наїзник" знаходився в порту Тромсе на ремонті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсоні на судноремонтному заводі на одному з суден виникла пожежа. До ліквідації пожежі були залучені 6 спецмашин та 30 рятувальників.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран все ще утримує танкер Stena Impero під британським прапором, незважаючи на заяви офіційних осіб, що він вже може покинути країну.

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