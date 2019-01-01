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Біля берегів Мальти врятували 180 мігрантів

Новини » Надзвичайні події    01.01.2019 - 09:21
Біля берегів Мальти врятували 180 мігрантів
Фото: мігранти (AFP)

Мігранти та біженці прямували до узбережжя Європейського союзу

В акваторії Середземного моря поблизу берегів Мальти військові врятували 180 мігрантів та біженців, які прямували до узбережжя Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, Військово-морські сили Мальти врятували 152 людини, які перебували на борту дерев'яного човна, що тонув. Ще 28 мігрантів врятували в ході іншої рятувальної операції неподалік.

Зазначається, що в Організації об'єднаних націй (ООН) закликали держави, які мають вихід до Середземного моря, відкрити свої порти для двох кораблів з врятованими біженцями на борту.

Представник управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомив, що наразі необхідно знайти притулок для 49 мігрантів та біженців. Всі вони були врятовані кораблем німецької організації допомоги біженцям Sea-Eye.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія прийняла судно гуманітарної організації Proactiva Open Arms з понад 300 врятованими мігрантами на борту.

Додамо, що 18 грудня на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку був затверджений більшістю голосів пакт про біженців. Як повідомляється, документ покликаний допомогти країнам з низьким ВВП, що приймають велику кількість нелегальних мігрантів.

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