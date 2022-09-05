У берегов Латвии разбился частный самолет: его пытались перехватить истребители НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Журналисты пишут, что зарегистрированный на частную австрийскую компанию самолет вылетел из города Херес на юге Испании и дважды менял курс над Парижем и Кельном и направился в сторону Балтийского моря.

В 17:37 по Гринвичу (19:37 по Киеву) в системе FlightRadar24 его заметили, как тот, что стремительно теряет высоту. Затем самолет исчез с радаров и разбился на западе от города Вентспилс в Латвии.

Самолет пытались перехватить истребители НАТО

На перехват самолета отправлялись истребители Германии и Дании, когда он пролетал в их воздушном пространстве. Однако, выйти на связь не удалось, поскольку летчики боевой авиации отметили отсутствие пилота в кабине частного судна.

По предварительным данным, в салоне самолета находились мужчина, женщина и еще одно лицо. Сейчас на месте аварии проводится поисково-спасательная операция. Причины падения самолета не указываются.