Біля берегів Латвії розбився приватний літак: його намагалися перехопити винищувачі НАТО

Поблизу берегів Латвії 4 вересня зазнав катастрофи приватний літак Cessna 511. На його перехоплення у небо підіймали винищувачі країн-членів НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Журналісти пишуть, що зареєстрований на приватну австрійську компанію літак вилетів з міста Херес на півдні Іспанії та двічі змінював курс над Парижем і Кельном й попрямував у бік Балтійського моря.

О 17:37 за Гринвічем (19:37 за Києвом) в системі FlightRadar24 його помітили, як такий, що стрімко втрачає висоту. Потім літак зник з радарів та розбився на заході від міста Вентспілс у Латвії.

Літак намагалися перехопити винищувачі НАТО

На перехоплення літака вирушали винищувачі Німеччини та Данії, коли він пролітав у їхньому повітряному просторі. Проте, вийти на зв’язок не вдалося, оскільки льотчики бойової авіації зауважили відсутність пілота у кабіні приватного судна.

За попередніми даними, у салоні літака перебували чоловік, жінка та ще одна особа. Наразі на місці аварії проводиться пошуково-рятувальна операція. Причини падіння літака не вказуються.