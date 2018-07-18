Біля узбережжя Кіпру затонув човен з мігрантами, загинуло 19 людей

Ще 103 людини були врятовані човнами та вертольотами берегової охорони

Біля узбережжя північного Кіпру затонув човен з 150 мігрантами на борту, внаслідок чого загинуло 19 людей. Про це з посиланням на дані берегової охорони Туреччини пише Cyprus Mail.

Як зазначається, човен пішов на дно у середу вранці приблизно за 30 кілометрів від узбережжя Кіпру після того, як у машинний відсік почала заходити вода.

103 людини були врятовані човнами та вертольотами берегової охорони Туреччини та невизнаного Північного Кіпру. Їм допомагали приватні човни у цьому районі.

Одна людина у критичному стані була доставлена на територію Північного Кіпру гелікоптером. Врятовані мігранти були доставлені в Туреччину.

За даними ЗМІ, берегова охорона продовжила пошуки близько 30 людей.

З січня по травень цього року, згідно з даними турецької берегової охорони, загинули щонайменше 26 мігрантів, які намагались потрапити з Туреччини в Європу.

Нагадаємо, що в американському штаті Айдахо чоловік напав з ножем на будинок, де проживають мігранти, в результаті події щонайменше дев'ять осіб отримали поранення.