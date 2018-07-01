В США мужчина напал с ножом на мигрантов, есть пострадавшие

В результате происшествия пострадали 9 человек

В американском штате Айдахо мужчина напал с ножом на дом, где проживают мигранты, в результате происшествия по меньшей мере девять человек получили ранения. Об этом сообщает местная полиция.

Согласно информации полиции, инцидент произошел в городе Бойсе. Так, мужчина с ножом ворвался в дом и напал на людей, которые находились внутри. Всех пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции задержали нападавшего. Подозреваемому 30 лет. Сейчас правоохранители пытаются выяснить мотивы мужчины.

Напомним, ранее вооруженный ножом мужчина напал на школьников в одном из средних учебных заведений Шанхая (Китай), двое мальчиков погибли.