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В США мужчина напал с ножом на мигрантов, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    01.07.2018 - 16:01
Иллюстративное фото: полиция США (facebook.com/NYPD)
Иллюстративное фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

В результате происшествия пострадали 9 человек

В американском штате Айдахо мужчина напал с ножом на дом, где проживают мигранты, в результате происшествия по меньшей мере девять человек получили ранения. Об этом сообщает местная полиция.

Согласно информации полиции, инцидент произошел в городе Бойсе. Так, мужчина с ножом ворвался в дом и напал на людей, которые находились внутри. Всех пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции задержали нападавшего. Подозреваемому 30 лет. Сейчас правоохранители пытаются выяснить мотивы мужчины.

Напомним, ранее вооруженный ножом мужчина напал на школьников в одном из средних учебных заведений Шанхая (Китай), двое мальчиков погибли. 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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