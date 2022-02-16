UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У берегов Канады затонуло испанское рыболовецкое судно. Есть погибшие и пропавшие без вести

Автор: Анна Полисученко

В море у северо-восточного побережья Канады затонуло испанское рыболовецкое судно Villa de Pitanxo. По меньшей мере, 7 человек погибли, а 14 числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Трое членов экипажа были спасены. Спасатели ведут поиски тех, кто мог выжить. Семь тел обнаружены во время поисковой операции, которой мешали ветер, бурное море и плохая видимость.

Самолет, два вертолета и четыре катера прочесывают территорию в поисках моряков.

"Тот факт, что мы уже нашли троих выживших в спасательной шлюпке, дает нам надежду, что другие смогли либо одеть спасательные жилеты, либо сесть в спасательные шлюпки и покинуть судно", - сказал Брайан Оуэнс из Канадского объединенного спасательного координационного центра.

В состав экипажа из 24 человек входили 16 испанцев, а также граждане Перу и Ганы.

Ранее мы писали, что власти Канады применили Закон о ЧС, чтоб прекратить протесты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада