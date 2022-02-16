У берегов Канады затонуло испанское рыболовецкое судно. Есть погибшие и пропавшие без вести

Трое членов экипажа были спасены. Спасатели ведут поиски тех, кто мог выжить. Семь тел обнаружены во время поисковой операции, которой мешали ветер, бурное море и плохая видимость.

Самолет, два вертолета и четыре катера прочесывают территорию в поисках моряков.

"Тот факт, что мы уже нашли троих выживших в спасательной шлюпке, дает нам надежду, что другие смогли либо одеть спасательные жилеты, либо сесть в спасательные шлюпки и покинуть судно", - сказал Брайан Оуэнс из Канадского объединенного спасательного координационного центра.

В состав экипажа из 24 человек входили 16 испанцев, а также граждане Перу и Ганы.