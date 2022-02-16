Біля берегів Канади затонуло іспанське риболовецьке судно. Є загиблі та зниклі безвісти

Троє членів екіпажу були врятовані. Рятувальники ведуть пошуки тих, хто міг вижити. Сім тіл виявлені під час пошукової операції, якій заважали вітер, бурхливе море і погана видимість.

Літак, два вертольоти і чотири катери прочісують територію в пошуках моряків.

"Той факт, що ми вже знайшли трьох вижили в рятувальній шлюпці, дає нам надію, що інші змогли або одягнути рятувальні жилети, або сісти в рятувальні шлюпки і покинути судно", - сказав Брайан Оуенс з Канадського об'єднаного рятувального координаційного центру.

До складу екіпажу з 24 осіб входили 16 іспанців, а також громадяни Перу і Гани.