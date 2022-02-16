Біля берегів Канади затонуло іспанське риболовецьке судно. Є загиблі та зниклі безвісти

У морі біля північно-східного узбережжя Канади затонуло іспанське риболовецьке судно Villa de Pitanxo. Щонайменше, 7 людей загинули, а 14 вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Троє членів екіпажу були врятовані. Рятувальники ведуть пошуки тих, хто міг вижити. Сім тіл виявлені під час пошукової операції, якій заважали вітер, бурхливе море і погана видимість.
Літак, два вертольоти і чотири катери прочісують територію в пошуках моряків.
"Той факт, що ми вже знайшли трьох вижили в рятувальній шлюпці, дає нам надію, що інші змогли або одягнути рятувальні жилети, або сісти в рятувальні шлюпки і покинути судно", - сказав Брайан Оуенс з Канадського об'єднаного рятувального координаційного центру.
До складу екіпажу з 24 осіб входили 16 іспанців, а також громадяни Перу і Гани.
Раніше ми писали, що влада Канади застосувала Закон про НС, щоб припинити протести.