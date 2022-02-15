Власти Канады применили Закон о ЧС, чтоб прекратить протесты
Правительство Канады применило Закон о чрезвычайных ситуациях, чтоб прекратить протесты. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в обращении к народу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джастина Трюдо.
Трюдо уточнил, что полномочия закона будут ограничены в соответствии с требованиями города Оттава и других мест, где протестующие возвели блокады, нарушающие работу критически важной инфраструктуры.
"Оно будет конкретным, ограниченным, ответственным и разумным", - сказал премьер.
По его словам, Закон о чрезвычайных ситуациях будет использоваться для укрепления и поддержки правоохранительных органов на всех уровнях по всей стране.
"Речь идет об обеспечении безопасности канадцев, защите рабочих мест людей и восстановлении доверия к нашим институтам", - отметил он.
Он также отметил, что такие меры помогут взять ситуацию под контроль: полиции будет предоставлено больше инструментов для восстановления порядка в местах, где публичные собрания представляют собой незаконные и опасные действия, такие как блокада и оккупация. Также эти инструменты включают усиление их способности налагать штрафы или тюремное заключение.
"Мы не можем и не позволим продолжать незаконную и опасную деятельность", - сказал Трюдо.
При этом Трюдо уточнил, что закон не будут использовать для вызова военных.
"Мы не используем Закон о чрезвычайных ситуациях для вызова военных. Мы не приостанавливаем основные права и не отменяем Хартию прав и свобод. Мы не ограничиваем свободу слова людей, свободу мирных собраний. Мы не мешаем людям осуществлять свое право на протест на законных основаниях. Мы укрепляем принципы, ценности и институты, которые обеспечивают свободу всех канадцев", - сказал Трюдо.
Отметим, что Закон о ЧС в Канаде был принят в 1988 году в качестве замены Закона о военных мерах. Он никогда не использовался раньше, потому что широко считается крайней мерой. Закон дает возможность правительству страны "принимать специальные временные меры, которые могут быть неуместными в обычное время", чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией.
Напомним, что в Канаде полиция разогнала протестующих, чтоб освободить мост на границе с США. Во время разгона задержали 30-40 человек.