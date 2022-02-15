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Власти Канады применили Закон о ЧС, чтоб прекратить протесты

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Канада, Вторник 15 февраля 2022 05:04
Власти Канады применили Закон о ЧС, чтоб прекратить протесты Фото: Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Наталья Скороход

Правительство Канады применило Закон о чрезвычайных ситуациях, чтоб прекратить протесты. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в обращении к народу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Джастина Трюдо.

Трюдо уточнил, что полномочия закона будут ограничены в соответствии с требованиями города Оттава и других мест, где протестующие возвели блокады, нарушающие работу критически важной инфраструктуры.

"Оно будет конкретным, ограниченным, ответственным и разумным", - сказал премьер.

По его словам, Закон о чрезвычайных ситуациях будет использоваться для укрепления и поддержки правоохранительных органов на всех уровнях по всей стране.

"Речь идет об обеспечении безопасности канадцев, защите рабочих мест людей и восстановлении доверия к нашим институтам", - отметил он.

Он также отметил, что такие меры помогут взять ситуацию под контроль: полиции будет предоставлено больше инструментов для восстановления порядка в местах, где публичные собрания представляют собой незаконные и опасные действия, такие как блокада и оккупация. Также эти инструменты включают усиление их способности налагать штрафы или тюремное заключение.

"Мы не можем и не позволим продолжать незаконную и опасную деятельность", - сказал Трюдо.

При этом Трюдо уточнил, что закон не будут использовать для вызова военных.

"Мы не используем Закон о чрезвычайных ситуациях для вызова военных. Мы не приостанавливаем основные права и не отменяем Хартию прав и свобод. Мы не ограничиваем свободу слова людей, свободу мирных собраний. Мы не мешаем людям осуществлять свое право на протест на законных основаниях. Мы укрепляем принципы, ценности и институты, которые обеспечивают свободу всех канадцев", - сказал Трюдо.

Отметим, что Закон о ЧС в Канаде был принят в 1988 году в качестве замены Закона о военных мерах. Он никогда не использовался раньше, потому что широко считается крайней мерой. Закон дает возможность правительству страны "принимать специальные временные меры, которые могут быть неуместными в обычное время", чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией.

Напомним, что в Канаде полиция разогнала протестующих, чтоб освободить мост на границе с США. Во время разгона задержали 30-40 человек.

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