У берегов Канады произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло к северо-западу от острова Ванкувер в Канаде. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По данным Геологической службы США, эпицентр залегал на глубине около 10 км в 225 км от города Порт-Харди. Информация о возможных последствиях землетрясения пока не поступала, угрозу цунами не объявляли.

Напомним, 26 июня у побережья американского штата Калифорния была зафиксирована сейсмическая активность мощностью 5,6 баллов.

Кроме того, 16 июня в Тихом океане были зафиксированы два сильных землетрясения. Одно землетрясение магнитудой в 7,2 балла произошло у берегов Новой Зеландии, еще одно землетрясение было зафиксировано вблизи островного королевства Тонга. Мощность второго землетрясения достигала 6,1 баллов.

До этого РБК-Украина писало, что у берегов Японии во вторник, 18 июня, из-за землетрясения магнитудой 6,8 баллов образовалось цунами высотой около 1 м. Около 6 тысяч домов в префектуре Ямагата и 3,2 тыс. в префектуре Ниигата остались без электроэнергии.