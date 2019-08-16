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Біля берегів Камеруну захопили судно з українцями на борту

Новини » Надзвичайні події    16.08.2019 - 17:43
Біля берегів Камеруну захопили судно з українцями на борту
Ілюстративне фото (twitter.com saharareporters.jpg)

Викрадачі, ймовірно, є нігерійськими піратами

У результаті нападу на торгові судна біля берегів Камеруну були викрадені вісім українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Зазначається, що моряки були захоплені на борту їх судна, що перебувало на рейді недалеко від міста Дуала (Камерун).

"Сімнадцять китайців і українців були викрадені з них вісім є українцями, які були викрадені на одному з кораблів", - йдеться у повідомленні.

Викрадачі, ймовірно, є нігерійськими піратами.

Влада Камеруну та представники компанії-судновласника з'ясовують обставини події.

Нагадаємо, у кінці жовтня біля Нігерії пірати захопили судно Pomerania Sky з поляками і українцем. Судно йшло під прапором Ліберії, напад стався 29 жовтня близько 4 години ранку в 50 морських миль від узбережжя Нігерії. Також повідомлялося, що екіпаж встиг передати сигнал SOS. За попередньою інформацією, ніхто з екіпажу під час захоплення судна не постраждав.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Камеруні бойовики "Боко харам" вбили 37 людей. Інцидент стався на острові Дарак на озері Чад. Співробітникам сил безпеки вдалося схопити 15 членів терористичної організації.

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