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Біля берегів Камеруну пірати напали на танкер, серед моряків українець

Новини » Надзвичайні події     31.12.2019 - 11:16
Біля берегів Камеруну пірати напали на танкер, серед моряків українець
Ілюстративне фото (twitter.com saharareporters.jpg)

Пірати викрали з танкера вісім членів екіпажу

Біля берегів Камеруну озброєні пірати атакували нафтовий танкер Happy Lady і викрали вісьмох з 28 членів екіпажу, серед яких один українець, п'ять греків і два філіппінця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Maritime Bulletin.

Як повідомляється, 30 грудня близько 23:00 на південно-заході Лімбі піддався нападу танкер Happy Lady, де він стояв на якорі з кінця листопада.

В той же день пірати здійснили напад на ще два кораблі біля Камеруну, також дві атаки були відбиті нігерійськими збройними групами безпеки.

Наголошується, що напади на судна і викрадення людей з метою викупу відносно часто зустрічаються вздовж узбережжя Західної Африки.

Нагадаємо, у вересні в Атлантичному океані в результаті шторму судно пропало Bourbon Rhode з українцями на борту. Пізніше стало відомо, що троє членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode врятовані в тому числі двоє українців.

Крім того, в результаті нападу на торгові судна біля берегів Камеруну було викрадено вісім українців. Повідомлялося, що моряки були захоплені на борту їхнього судна, що перебувало на рейді недалеко від міста Дуала (Камерун). Викрадачі, ймовірно, є нігерійськими піратами. Влада Камеруну та представники компанії-судновласника з'ясовують обставини події.

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