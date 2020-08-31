ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

У берегов Италии загорелась лодка с мигрантами, есть жертвы

Автор: Инна Собора

Три человека погибли

У берегов Италии загорелась лодка с 20 мигрантами на борту. В результате погибли, как минимум, трое мигрантов - двое мужчин и женщина.

Об этом сообщает Reuters.

Еще пять человек были ранены и доставлены в больницы, сообщили органы здравоохранения итальянского портового города Кротоне. Двое мигрантов находятся в тяжелом состоянии.

Несколько мигрантов после взрыва пропали. Поиски продолжаются.

Самые читаемые новости

Кроме того, два сотрудника финансовой полиции пострадали при попытке вывести судно с мигрантами в безопасное место. Известно, что двигатель корабля загорелся и произошел взрыв.

По официальным данным министерства внутренних дел, в 2020 году к берегам Италии прибыли около 18 тысяч мигрантов, по сравнению с примерно 4900 мигрантами за тот же период в 2019 году.

Ранее в Греции, на острове Самос, вспыхнули два пожара, из-за которых пришлось частично эвакуировать людей из лагеря мигрантов.

РБК-Украина писало, что у берегов греческого острова Лесбос перевернулась лодка с мигрантами, в результате чего погиб ребенок.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МигрантыИталия