Біля берегів Італії загорівся човен з мігрантами, є жертви

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Три людини загинули

Біля берегів Італії загорівся човен з 20 мігрантами на борту. В результаті загинули, як мінімум, троє мігрантів - двоє чоловіків і жінка.

Про це повідомляє Reuters.

Ще п'ять людей були поранені і доставлені в лікарні, повідомили органи охорони здоров'я італійського портового міста Кротоне. Двоє мігрантів перебувають у важкому стані.

Кілька мігрантів після вибуху пропали. Пошуки тривають.

Крім того, два співробітника фінансової поліції постраждали при спробі вивести судно з мігрантами в безпечне місце. Відомо, що двигун корабля загорівся і стався вибух.

За офіційними даними міністерства внутрішніх справ, у 2020 році до берегів Італії прибули близько 18 тисяч мігрантів, в порівнянні з приблизно 4900 мігрантами за той же період в 2019 році.

Раніше в Греції, на острові Самос, спалахнули дві пожежі, через які довелося частково евакуювати людей з табору мігрантів.

РБК-Україна писало, що біля берегів грецького острова Лесбос перекинувся човен з мігрантами, в результаті чого загинула дитина.