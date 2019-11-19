У берегов Италии задержали яхту с украинцами, перевозивших нелегальных мигрантов

Береговая охрана Италии в бухте Роччелла-Ионика задержали яхту с украинцами, которые переправляли 74 нелегальных мигрантов из Ирака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной програничной службы Украины.

Европол подтвердил информацию о том, что судно могло использоваться для незаконных переправ.

"На борту маленького судна находились аж 74 пассажира, которые назвались гражданами Ирака. Экипаж состоял из двух украинцев 1980 и 1988 годов рождения. За содействие нелегальной миграции итальянская полиция арестовала наших соотечественников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с точки зрения украинского законодательства граждане Украины, которые осуществляют переправу нелегалов в страны Европейского союза, выступают в роли пострадавших от незаконной деятельности, которая заключается в вербовке и эксплуатации.

"В большинстве случаев в ходе привлечения украинских граждан к указанной противоправной деятельности применяются мошеннические методы убеждения, им не раскрывается настоящая цель перевозки лиц на прогулочных яхтах", - говорится в сообщении.

Напомним, во Франции полиция задержала грузовик, в котором находились 31 мигрант. За рулем автотранспорта находился пакистанец, который сразу же был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, 31 октября полиция Бельгии обнаружила 12 нелегальных мигрантов в фуре-рефрижераторе с овощами, которая была припаркована на автостоянке.