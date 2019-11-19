Біля берегів Італії затримали яхту з українцями, які перевозили нелегальних мігрантів

Берегова охорона Італії в бухті Роччелла-Іоніка затримали яхту з українцями, які переправляли 74 нелегальних мігрантів з Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Державної програничной служби України.

Європол підтвердив інформацію про те, що судно могло використовуватися для незаконних переправ.

"На борту маленького судна перебували аж 74 пасажири, які назвалися громадянами Іраку. Екіпаж складався з двох українців 1980 і 1988 років народження. За сприяння нелегальній міграції італійська поліція заарештувала наших співвітчизників", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з точки зору українського законодавства громадяни України, які здійснюють переправу нелегалів у країни Європейського союзу, виступають у ролі потерпілих від незаконної діяльності, яка полягає у вербування та експлуатації.

"В більшості випадків в ході залучення українських громадян до вказаної протиправної діяльності застосовуються шахрайські методи переконання, їм не розкривається справжня мета перевезення осіб на прогулянкових яхтах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Франції поліція затримала вантажівку, в якому знаходилися 31 мігрант. За кермом автотранспорту перебував пакистанець, який відразу ж був затриманий співробітниками правоохоронних органів.

Крім того, 31 жовтня поліція Бельгії виявила 12 нелегальних мігрантів у фурі-рефрижераторі з овочами, яка була припаркована на автостоянці.