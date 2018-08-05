У берегов Испании спасли около 400 мигрантов

Новости Общество 05.08.2018 - 16:47
Иллюстративное фото (twitter.com/Human Rights Watch)
Иллюстративное фото (twitter.com/Human Rights Watch)

Количество мигрантов, что прыбывають в Испании стабильно растет

В эту субботу береговой охраной Испании было спасено 395 человек из девяти лодок в Гибралтарском проливе и море Альборан, двух основных морских путях к Испании. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что по сравнению с прошлыми годами Испания становится привлекательней для мигрантов. Только в этом году зарегистрировано почти 21 тысячу мигрантов, что больше чем за весь прошлый год.

Тогда как общее количество мигрантов прибывающих в Европу по морю, по сравнению с 2015 годом значительно уменьшилось, количество прибывающих мигрантов в Испании стабильно растет.

Подчеркивается, что коэффициент смертности во время перехода к Испании с Марокко составляет примерно один из 70, тогда как в Италию из Ливии - один из 19.

Напомним, что в Средиземном море с начала 2018 года при попытке попасть в Европу утонуло более полутора тысяч беженцев.

Кроме того, Италия заявила, что позволит принимать спасенных мигрантов в рамках миссии ЕС.

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Теги:  Испания,  Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС