У берегов Испании спасли около 400 мигрантов

Количество мигрантов, что прыбывають в Испании стабильно растет

В эту субботу береговой охраной Испании было спасено 395 человек из девяти лодок в Гибралтарском проливе и море Альборан, двух основных морских путях к Испании. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что по сравнению с прошлыми годами Испания становится привлекательней для мигрантов. Только в этом году зарегистрировано почти 21 тысячу мигрантов, что больше чем за весь прошлый год.

Тогда как общее количество мигрантов прибывающих в Европу по морю, по сравнению с 2015 годом значительно уменьшилось, количество прибывающих мигрантов в Испании стабильно растет.

Подчеркивается, что коэффициент смертности во время перехода к Испании с Марокко составляет примерно один из 70, тогда как в Италию из Ливии - один из 19.

Напомним, что в Средиземном море с начала 2018 года при попытке попасть в Европу утонуло более полутора тысяч беженцев.

Кроме того, Италия заявила, что позволит принимать спасенных мигрантов в рамках миссии ЕС.