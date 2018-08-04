У Середземному морі з початку 2018 року потонули 1500 біженців

Тільки в червні і липні кількість загиблих перевищила 850 осіб

За перші сім місяців 2018 року при спробі потрапити в Європу в Середземному морі потонули понад 1,5 тисячі біженців. Про це повідомляє DW з посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

Повідомляється, що тільки в червні і липні кількість загиблих перевищила 850 осіб.

Зростання числа загиблих при спробі потрапити морським шляхом в Європу викликає особливу тривогу. Зокрема, з січня по липень 2018 року таких людей налічувалося 60 тисяч - вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року.

На даний момент більшість біженців через Середземне море прибувають до Іспанії (понад 23,5 тисячі за перші сім місяців 2018 року). В Італії цей показник склав 18,5 тисячі, в Греції - 16 тисяч.

Представник офісу UNHCR в Німеччині Мартін Ренч закликав європейські країни зберегти службу порятунку біженців в Середземному морі. За його словами, Європі необхідно взяти на себе відповідальність за порятунок людей, і свій внесок має зробити кожна країна.

Нагадаємо, біля берегів Іспанії 27-28 липня врятували понад 1200 біженців. Зокрема, 888 чоловік врятували 27 липня в морі Альборан і Гібралтарській протоці на заході Середземного моря. На наступний день біля берегів південної області Андалусія були врятовані ще понад 330 мігрантів, які були на 17 човнах. 29 липня іспанські рятувальники продовжили пошуки.