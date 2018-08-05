Поблизу узбережжя Іспанії врятували майже 400 мігрантів

Кількість мігрантів, що прибувають до Іспанії стабільно зростає

Цієї суботи береговою охороною Іспанії було врятовано 395 осіб з дев’яти човнів у Гібралтарській протоці і морі Альборан, двох основних морських шляхах до Іспанії. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що порівняно з минулими роками Іспанія стає привабливішою для мігрантів. Лише цього року зареєстровано майже 21 тисячу мігрантів, що більше ніж за весь минулий рік.

Тоді як загальна кількість мігрантів прибуваючих до Європи морем, порівняно з 2015 роком значно зменшилася, кількість прибуваючих мігрантів до Іспанії стабільно зростає.

Підкреслюється, що коефіцієнт смертності під час переходу до Іспанії з Марокко становить приблизно один з 70, тоді як до Італії з Лівії - один з 19.

Нагадаємо, що в Середземному морі з початку 2018 року при спробі потрапити до Європи потонуло понад півтори тисячі біженців.

Крім того, Італія заявила, що дозволить приймати мігрантів врятованих в рамках місії ЄС.