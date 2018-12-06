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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Новости » Происшествия    06.12.2018 - 05:25
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Фото: землетрясение (vycherpno.ck.ua)

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало

В Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение, зафиксированы толчки магнитудой 5,5 бала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Отметим, в июле - сентябре 2018 года на острове Ломбок в результате серии землетрясений и цунами погибли более 500 человек, почти 500 тыс. людей были вынуждены покинуть свои дома. Тогда некоторые толчки достигали магнитуды 7,2.

Министерство связи Японии намерено предоставить Индонезии радарную систему, которая способна вести наблюдение за поверхностью океана и выявлять у побережья волны цунами.

Напомним, в США президент Дональд Трамп 1 декабря объявил в штате Аляска режим чрезвычайной ситуации и приказал выделить штату федеральную помощь в дополнение к уже предпринимаемым усилиям государства и местных сил в связи со стихийным бедствием в районах, пострадавших от землетрясения 30 ноября.

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