У берегов Хорватии вышло из строя судно с более 300 пассажирами на борту

Фото: пассажиры круизного лайнера Аурелия (slobodnadalmacija.hr)

На борту судна находится 250 пассажиров и 90 членов экипажа

В Адриатическом море у берегов Хорватии на пути к местному порту Сплит сломалось итальянское судно Аурелия, которое перевозит 250 пассажиров и 90 членов экипажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Slobodna Dalmacija.

Сообщается, что за предварительными данным пострадавших нет. Все пассажиры ожидают начала спасательной операции, однако эвакуация усложняется погодными условиями. Малым спасательным суднам пришлось вернуться к пристаням.

У судна возникли проблемы из двигателем, поэтому к нему был направлен буксир, который должен помочь отбуксировать лайнер к берегу.

Спасательная операция может продлиться до 12 часов. Местные СМИ сообщают, что на борту отсутствует паника, но пассажиры усталые и обеспокоены, что прибудут в порт значительно позже от запланированного времени.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Нидерландах столкнулись корабли, есть пострадавшие. Указано, что речной круизный лайнер столкнулся с пришвартованным кораблем, ранения получили пассажиры круизного судна, их сразу отправили в больницу.