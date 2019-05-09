Біля берегів Хорватії вийшло з ладу судно з більш 300 пасажирами на борту

Фото: пасажири круїзного лайнера Аурелія (slobodnadalmacija.hr)

На борту судна знаходиться 250 пасажирів і 90 членів екіпажу

В Адріатичному морі біля берегів Хорватії на шляху до місцевого порту Спліт зламалося італійське судно Аурелія, яке перевозить 250 пасажирів і 90 членів екіпажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Slobodna Dalmacija.

Повідомляється, що за попередніми даними постраждалих немає. Всі пасажири очікують початку рятувальної операції, проте евакуація ускладнюється погодними умовами. Малим рятувальних суднам довелося повернутися до пристаням.

У судна виникли проблеми з двигуном, тому до нього був направлений буксир, який повинен допомогти відбуксирувати лайнер до берега.

Рятувальна операція може тривати до 12 годин. Місцеві ЗМІ повідомляють, що на борту відсутня паніка, але пасажири втомлені і стурбовані, що прибудуть в порт значно пізніше від запланованого часу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Нідерландах зіткнулися кораблі, є постраждалі. Зазначено, що річковий круїзний лайнер зіткнувся з пришвартованным кораблем, поранення отримали пасажири круїзного судна, їх відразу відправили до лікарні.