ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Біля берегів Хорватії вийшло з ладу судно з більш 300 пасажирами на борту

Новини » Надзвичайні події    09.05.2019 - 20:55
Біля берегів Хорватії вийшло з ладу судно з більш 300 пасажирами на борту
Фото: пасажири круїзного лайнера Аурелія (slobodnadalmacija.hr)

На борту судна знаходиться 250 пасажирів і 90 членів екіпажу

В Адріатичному морі біля берегів Хорватії на шляху до місцевого порту Спліт зламалося італійське судно Аурелія, яке перевозить 250 пасажирів і 90 членів екіпажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Slobodna Dalmacija.

Повідомляється, що за попередніми даними постраждалих немає. Всі пасажири очікують початку рятувальної операції, проте евакуація ускладнюється погодними умовами. Малим рятувальних суднам довелося повернутися до пристаням.

У судна виникли проблеми з двигуном, тому до нього був направлений буксир, який повинен допомогти відбуксирувати лайнер до берега.

Рятувальна операція може тривати до 12 годин. Місцеві ЗМІ повідомляють, що на борту відсутня паніка, але пасажири втомлені і стурбовані, що прибудуть в порт значно пізніше від запланованого часу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Нідерландах зіткнулися кораблі, є постраждалі. Зазначено, що річковий круїзний лайнер зіткнувся з пришвартованным кораблем, поранення отримали пасажири круїзного судна, їх відразу відправили до лікарні.

В Одесу зайшов британський розвідувальний корабель Колишнього прем'єра Хорватії засудили на 6 років за корупцію
Новини України Хорватиякорабль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся