У берегов Греции произошло три землетрясения

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В течение получаса произошло три подземных толчка магнитудой 3,5, 4,7 и 4,9

У берегов Греции в Ионическом море в течение получаса произошло три землетрясения. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации центра, произошло три подземных толчка магнитудой 3,5, 4,7 и 4,9. В частности, первое землетрясение произошло в 02:44 по местному времени. Эпицентр толчков находился в 253 км от Афин и в 27 км от острова Закинф. Очаг залегал на глубине 10 км.​

Второе землетрясение произошло спустя 20 минут. Эпицентр подземных толчков находился в 285 км от Афин и в 73 км от острова Закинф. Очаг залегал на глубине 10 км.

В 03:12 по местному времени у берегов Греции произошло третье землетрясение магнитудой 4,9. Его эпицентр находился в 47 км от острова Закинф. Глубина залегания толчков также находилась на глубине 10 км.

Напомним, в конце октября в Ионическом море у берегов Греции было зафиксировано землетрясение магнитудой 7.