ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

У берегов Греции произошло три землетрясения

Новости » Происшествия    04.11.2018 - 08:41
Иллюстративное фото (flickr.com/matthileo)
Иллюстративное фото (flickr.com/matthileo)

В течение получаса произошло три подземных толчка магнитудой 3,5, 4,7 и 4,9

У берегов Греции в Ионическом море в течение получаса произошло три землетрясения. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации центра, произошло три подземных толчка магнитудой 3,5, 4,7 и 4,9. В частности, первое землетрясение произошло в 02:44 по местному времени. Эпицентр толчков находился в 253 км от Афин и в 27 км от острова Закинф. Очаг залегал на глубине 10 км.​

Второе землетрясение произошло спустя 20 минут. Эпицентр подземных толчков находился в 285 км от Афин и в 73 км от острова Закинф. Очаг залегал на глубине 10 км.

В 03:12 по местному времени у берегов Греции произошло третье землетрясение магнитудой 4,9. Его эпицентр находился в 47 км от острова Закинф. Глубина залегания толчков также находилась на глубине 10 км.

Напомним, в конце октября в Ионическом море у берегов Греции было зафиксировано землетрясение магнитудой 7.

Из Греции в Македонию отправился первый за 12 лет авиарейс В Чили произошло мощное землетрясение
Новости Украины Грецияземлетрясение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь