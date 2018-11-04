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Біля берегів Греції сталося три землетруси

Новини » Надзвичайні події    04.11.2018 - 08:41
Ілюстративне фото (flickr.com/matthileo)
Ілюстративне фото (flickr.com/matthileo)

Протягом півгодини сталося три підземних поштовхи магнітудою 3,5, 4,7 і 4,9

Біля берегів Греції в Іонічному морі протягом півгодини сталося три землетруси. Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Згідно з інформацією центру, відбулося три підземних поштовхи магнітудою 3,5, 4,7 і 4,9. Зокрема, перший землетрус стався о 02:44 за місцевим часом. Епіцентр поштовхів перебував у 253 км від Афін і в 27 км від острова Закінф. Вогнище залягало на глибині 10 км.

Другий землетрус стався через 20 хвилин. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 285 км від Афін і в 73 км від острова Закінф. Вогнище залягало на глибині 10 км.

У 03:12 за місцевим часом біля берегів Греції стався черговий землетрус магнітудою 4,9. Його епіцентр знаходився в 47 км від острова Закінф. Глибина залягання поштовхів також перебувала на глибині 10 км.

Нагадаємо, в кінці жовтня в Іонічному морі біля берегів Греції було зафіксовано землетрус магнітудою 7.

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