У берегов Греции произошло сильное землетрясение: толчки ощутили две страны

По данным Афинского геодинамического института Национальной обсерватории, подземные толчки также ощутили в Египте и Израиле.

Известно, что землетрясение произошло в 08:32 утра по местному времени примерно в 127 км на юго-восток от острова Карпатос на глубине 58 км

По информации СМИ, сообщений о пострадавших не поступало.



