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У берегов Греции произошло сильное землетрясение: толчки ощутили две страны

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 19 октября утром сильное землетрясение всколыхнуло южно-греческий остров Карпатос в Эгейском море. Магнитуда подземных толчков составила 6,1 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

По данным Афинского геодинамического института Национальной обсерватории, подземные толчки также ощутили в Египте и Израиле.

Известно, что землетрясение произошло в 08:32 утра по местному времени примерно в 127 км на юго-восток от острова Карпатос на глубине 58 км

По информации СМИ, сообщений о пострадавших не поступало.


Напомним, сегодня на юге Турции также произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6 баллов.

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ЗемлетрясениеГреция