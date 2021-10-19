У берегов Греции произошло сильное землетрясение: толчки ощутили две страны

Сегодня, 19 октября утром сильное землетрясение всколыхнуло южно-греческий остров Карпатос в Эгейском море. Магнитуда подземных толчков составила 6,1 балла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.
По данным Афинского геодинамического института Национальной обсерватории, подземные толчки также ощутили в Египте и Израиле.
Известно, что землетрясение произошло в 08:32 утра по местному времени примерно в 127 км на юго-восток от острова Карпатос на глубине 58 км
По информации СМИ, сообщений о пострадавших не поступало.
Напомним, сегодня на юге Турции также произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6 баллов.