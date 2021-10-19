Біля берегів Греції стався сильний землетрус: поштовхи відчули дві країни

За даними Афінського геодинамічного інституту Національної обсерваторії, підземні поштовхи також відчули у Єгипті та Ізраїлі.

Відомо, що землетрус стався о 08:32 ранку за місцевим часом приблизно в 127 км на південний схід від острова Карпатос на глибині 58 км.

За інформацією ЗМІ, повідомлень про постраждалих не надходило.



