ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Біля берегів Чилі стався потужний землетрус, оголошена загроза цунамі

Сантьяго, Неділя 24 січня 2021 08:11
Біля берегів Чилі стався потужний землетрус, оголошена загроза цунамі
Фото: землетрус (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В ніч на неділю, 24 січня, біля берегів Чилі стався землетрус магнітудою 7,0. Осередок землетрусу залягав на глибині 40 км.

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Епіцентр явища перебував у 1328 км на південний схід від міста Пунта-Аренас, в якому проживають близько 117 тисяч осіб. Осередок землетрусу залягав на глибині 40 км.

Управління з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Чилі (ONEMI) оголосило загрозу цунамі для антарктичної території країни.

Нагадаємо, 21 січня поблизу Філіппін стався землетрус магнітудою 7,0. Епіцентр знаходився на відстані 210 км на південний схід від міста Пундагитан.

Крім того, в Афганістані сталося два землетруси магнітудою 5,5 і 6. Його осередок знаходився на глибині 185 км. Поштовхи ймовірно відчувалися в Таджикистані та Пакистані.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Чилиземлетрус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся