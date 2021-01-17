В Афганистане на выходных произошло два мощных землетрясения

Фото: землетрясение (GettyImages)

Сейсмологи зафиксировали в Афганистане землетрясения магнитудой 5,5 и 6. Первое произошло вечером в субботу, 16 января.

Об этом информирует сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения был расположен в 42 км к югу от населенного пункта Джурм в провинции Бадахшан на северо-востоке страны.

Его очаг находился на глубине 185 км. Толчки вероятно ощущались в Таджикистане и Пакистане.

Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.

Кроме того, сеть сейсмических станций Казахстана сегодня ночью зарегистрировала землетрясение магнитудой 6 на территории Афганистана.

Эпицентр был расположен в 823 км на юго-запад от Алма-Аты на территории Афганистана. Указано, что в Шымкенте ощущалось землетрясение магнитудой 2-3. Сведений о жертвах и разрушениях также пока не поступало.

Напомним, по состоянию на 15 января в Индонезии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 42 человека. Ранения получили более 600 жителей региона.

Как писало РБК-Украина, в ночь на 15 января на индонезийском острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Изначально сообщалось о семи жертвах землетрясения и более 600 раненых. Позже число жертв увеличилось до 26. При этом в городе Мамуджу была полностью разрушена больница.