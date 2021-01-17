ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Афганистане на выходных произошло два мощных землетрясения

Афганистан, Воскресенье 17 января 2021 09:36
В Афганистане на выходных произошло два мощных землетрясения
Фото: землетрясение (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Сейсмологи зафиксировали в Афганистане землетрясения магнитудой 5,5 и 6. Первое произошло вечером в субботу, 16 января.

Об этом информирует сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения был расположен в 42 км к югу от населенного пункта Джурм в провинции Бадахшан на северо-востоке страны.

Его очаг находился на глубине 185 км. Толчки вероятно ощущались в Таджикистане и Пакистане.

Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.

Кроме того, сеть сейсмических станций Казахстана сегодня ночью зарегистрировала землетрясение магнитудой 6 на территории Афганистана.

Эпицентр был расположен в 823 км на юго-запад от Алма-Аты на территории Афганистана. Указано, что в Шымкенте ощущалось землетрясение магнитудой 2-3. Сведений о жертвах и разрушениях также пока не поступало.

Напомним, по состоянию на 15 января в Индонезии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 42 человека. Ранения получили более 600 жителей региона.

Как писало РБК-Украина, в ночь на 15 января на индонезийском острове Сулавеси произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Изначально сообщалось о семи жертвах землетрясения и более 600 раненых. Позже число жертв увеличилось до 26. При этом в городе Мамуджу была полностью разрушена больница.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Афганистанземлетрясение

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь