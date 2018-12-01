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На Аляске объявлен режим ЧС

Новости » Происшествия    01.12.2018 - 05:12
На Аляске объявлен режим ЧС
Фото: землетрясение на Аляске (twitter.com/SvrTroposphere)

Сведений о пострадавших в результате землетрясения пока нет

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о чрезвычайной ситуации в штате Аляска на уровне федеральных властей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Белого дома.

"Президент Дональд Трамп объявил в штате Аляска режим чрезвычайной ситуации и приказал выделить штату федеральную помощь в дополнение к уже предпринимаемым усилиям государства и местных сил в связи со стихийным бедствием в районах, пострадавших от землетрясения 30 ноября", - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение Трампа уполномочивает Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям координировать все усилия в оказании помощи.

Также сообщается, что для восстановления пострадавших районов будут выделены средства из федерального бюджета.

 

Фото: землетрясение на Аляске

Сведений о пострадавших в результате землетрясения на Аляске пока нет.

Напомним, на Аляске в пятницу, 30 ноября, произошло землетрясение магнитудой 7,0, было объявлено об угрозе цунами.

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Новости Украины землетрясениеАляскачрезвычайные ситуации
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