На Аляске произошло землетрясение, есть угроза цунами

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Землетрясение произошло магнитудой 7,0

На Аляске в пятницу, 30 ноября, произошло землетрясение, есть угроза цунами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Отметим, что в Геологической службе США сообщили, что землетрясение произошло магнитудой 7,0. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 13 км от города, очаг землетрясения залегал на глубине 40 км. После этого в 4 км от города произошло повторное землетрясение магнитудой 5,8.

Кроме того, Национальный центр предупреждения о цунами сообщил, что из-за землетрясения есть угроза цунами.

Напомним, в августе на Аляске произошло 102 землетрясения магнитудой от 2,5 до 6,4 баллов.

Эпицентр землетрясения находился на глубине в 11 километров, в 65 километрах к юго-западу от города Кактовик. Общее количество подземных толчков составило 102 раза. Их магнитуда колеблется от 2,4 балла до 6,4.

Кроме того, в Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр землетрясения находился в 121 км к северо-востоку от города Икике. Очаг залегал на глубине 100 км.