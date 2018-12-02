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У берегів Чилі стався потужний землетрус

Новини » Надзвичайні події    02.12.2018 - 07:02
У берегів Чилі стався потужний землетрус
Ілюстративне фото (flickr.com matthileo)

Землетрус мав магнітуду в 5,6

Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що у берегів Чилі був зафіксований землетрус магнітудою в 5,6 балів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EMSC.

За даними сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу знаходився у 160 кілометрах на захід від чилійської столиці Сантьяго, а осередок поштовхів знаходився на глибині в 33 кілометра.

Повторні поштовхи відбулись через декілька годин й мали потужність в 4,8. Вони знаходились в 48 кілометрах від міста Навідад й знаходились на глибині в 20 кілометрів.

В даний час інформації про постраждалих чи руйнування не надходило. 

Раніше повідомлялось, на Алясці стався землетрус, є загроза цунамі. Епіцентр підземних поштовхів знаходився приблизно в 13 км від міста, осередок землетрусу залягав на глибині 40 км, після цього в 4 км від міста стався повторний землетрус магнітудою 5,8.

Нагадаємо, на Алясці оголошено режим НС. Президент Дональд Трамп оголосив у штаті Аляска режим надзвичайної ситуації і наказав виділити штату федеральну допомогу на додаток до вже вжитих зусиль держави і місцевих сил у зв'язку зі стихійним лихом у районах, постраждалих від землетрусу 30 листопада

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