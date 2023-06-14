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У берегов Греции затонуло судно с мигрантами, погибли более 75 человек

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Среда 14 июня 2023 16:34
У берегов Греции затонуло судно с мигрантами, погибли более 75 человек Фото: у берегов Греции затонуло судно с мигрантами, погибли более 75 человек (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Недалеко от берегов Греции затонуло судно с мигрантами, предварительно погибли 78 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, трагедия произошла в среду, 14 июня, примерно в 80 км юго-западнее города Пилос на юге Греции. Однако, по данным спасателей, количество жертв может значительно увеличиться. Спасти удалось 104 человека.

Также известно, что незадолго до трагедии береговая охрана подплывала к судну с мигрантами и предложила им помощь. однако люди на борту отказались и через некоторое время судно перевернулось и затонуло.

Известно, что судно отплыло из ливийского города Тобрук, который лежит к югу от греческого острова Крит и направлялся в Италию. Кроме этого сообщается, что большинство на борту были молодыми людьми в возрасте до 20 лет.

Напомним, что за первые три месяца 2023 года в центральном Средиземноморье погиб 441 мигрант или беженец.

Так, недавно несколько лодок с мигрантами затонули у побережья Туниса, пытаясь попасть в Италию.

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