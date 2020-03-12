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В Украину вернулись пассажиры закрытого на карантин лайнера Grand Princess

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 13:14
В Украину вернулись пассажиры закрытого на карантин лайнера Grand Princess
Фото: круизный лайнер Grand Princess (wikimedia by SteKrueBe)

Украинцев поместили в больницу под наблюдение врачей

В Украину вернулись двое пассажиров круизного лайнера Grand Princess, который находится на изоляции из-за вспышки коронавируса у берегов Калифорнии. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, оба пассажира вернулись в Украину ночью. Он также заверил, что украинцев несколько раз проверили на коронавирус.

"У них не выявлено признаков заболевания. Но в качестве дополнительной меры их поместили в соответствующее медицинское учреждение для дальнейшего наблюдения", - заявил Кулеба.

При этом 47 членов экипажа из Украины остаются на борту судна.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада и Британия эвакуируют своих граждан с Grand Princess. Лайнер изолировали у берегов Калифорнии еще в начале марта по той причине, что у двух его бывших пассажиров обнаружили коронавирус еще во время высадки в Мексике, один из зараженных позже умер.

Отметим, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт положительно оценивает готовность украинской медицины к вспышке коронавируса.

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