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До берега Одеської області прибило якірну міну: що відомо

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Одеса, Вівторок 08 листопада 2022 12:06
До берега Одеської області прибило якірну міну: що відомо Фото: до берега Одеської області прибило якірну міну (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 8 листопада, внаслідок штормової погоди до узбережжя Одеської області знов прибило якірну міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Одеса. Офіційно".

"Силами оборони небезпеку ліквідовано - здійснено контрольований підрив.
Залишайтеся в укриттях. Повітряна тривога триває", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, до цього, 6 листопада, штормом до одного із пляжів Одеси винесло якірну міну. Силами оборони було здійснено контрольований підрив у прибережних водах, загрозу ліквідовано.

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