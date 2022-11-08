До берега Одеської області прибило якірну міну: що відомо

У вівторок, 8 листопада, внаслідок штормової погоди до узбережжя Одеської області знов прибило якірну міну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Одеса. Офіційно ".

"Силами оборони небезпеку ліквідовано - здійснено контрольований підрив. Залишайтеся в укриттях. Повітряна тривога триває", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, до цього, 6 листопада, штормом до одного із пляжів Одеси винесло якірну міну. Силами оборони було здійснено контрольований підрив у прибережних водах, загрозу ліквідовано.

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