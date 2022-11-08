К берегу Одесской области прибило якорную мину: что известно
Фото: к берегу Одесской области прибило якорную мину (Getty Images)
Во вторник, 8 ноября, в результате штормовой погоды к побережью Одесской области снова прибило якорную мину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Одесса. Официально".
"Силами обороны опасность ликвидирована - совершен контролируемый подрыв.
Оставайтесь в укрытиях. Воздушная тревога продолжается", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, до этого, 6 ноября, штормом на один из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Силами обороны был осуществлен контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза ликвидирована.
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