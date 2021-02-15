Беречь украинцев от "шоковой терапии": в Раде хотят платить субсидии наперед

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может рассмотреть механизмы выплаты субсидий наперед. Он подчеркнул, что общество не должно чувствовать шоковую терапию.
"Тарифный кризис. Мы сегодня из него еще не вышли... Рассмотреть механизмы выплаты субсидий, возможно наперед, если есть такая возможность рассмотреть такие механизмы", - отметил спикер ВР.
Он отметил, что общество не должно чувствовать "шоковую терапию", учитывая большое количество вызовов, с которыми пришлось столкнуться стране в течение последнего года.
По словам Разумкова, для урегулирования тарифного кризиса необходима совместная плановая работа исполнительной и законодательной ветвей власти.
"Давайте сделаем так, чтобы все понимали план и систему, по которой мы будем двигаться дальше, как мы будем работать, что нужно от парламента... Нужно, чтобы это была общая взвешенная и долгосрочная техническая работа, а не тушение пожаров. Это точно не нужно ни нам, ни обществу", - отметил глава Рады.
Напомним, ранее Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на 2021 год для выплат субсидий в связи с подорожанием электроэнергии.
Кроме того, в начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в этом отопительном сезоне не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Кабмин и местная власть подписали соответствующий меморандум.