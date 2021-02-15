Берегти українців від "шокової терапії": в Раді хочуть платити субсидії наперед

Глава Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може розглянути механізми виплати субсидій наперед. Він підкреслив, що суспільство не повинне відчувати шокову терапію.
"Тарифна криза. Ми на сьогодні з неї ще не вийшли... Розглянути механізми виплати субсидій, можливо наперед, якщо є така можливість розглянути такі механізми", - зазначив спікер ВР.
Він наголосив, що суспільство не повинно відчувати "шокову терапію" з огляду на велику кількість викликів, з якими довелося зіткнутися державі протягом останнього року.
За словами Разумкова, для врегулювання тарифної кризи необхідна спільна планова робота виконавчої та законодавчої гілок влади.
"Давайте зробимо так, щоб усі розуміли план і систему, по якій ми будемо рухатися далі, як ми будемо працювати, що потрібно від парламенту... Потрібно, щоб це була спільна виважена і довгострокова планова робота, а не тушіння пожеж. Це точно не потрібно ані нам, ані суспільству", - зазначив глава Ради.
Нагадаємо, раніше Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік для виплат субсидій через подорожчання електроенергії.
Крім того, на початку лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні в цьому опалювальному сезоні не будуть підіймати тарифи на тепло і гарячу воду. Кабмін і місцева влада підписали відповідний меморандум.