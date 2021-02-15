Берегти українців від "шокової терапії": в Раді хочуть платити субсидії наперед

"Тарифна криза. Ми на сьогодні з неї ще не вийшли... Розглянути механізми виплати субсидій, можливо наперед, якщо є така можливість розглянути такі механізми", - зазначив спікер ВР.

Він наголосив, що суспільство не повинно відчувати "шокову терапію" з огляду на велику кількість викликів, з якими довелося зіткнутися державі протягом останнього року.

За словами Разумкова, для врегулювання тарифної кризи необхідна спільна планова робота виконавчої та законодавчої гілок влади.

"Давайте зробимо так, щоб усі розуміли план і систему, по якій ми будемо рухатися далі, як ми будемо працювати, що потрібно від парламенту... Потрібно, щоб це була спільна виважена і довгострокова планова робота, а не тушіння пожеж. Це точно не потрібно ані нам, ані суспільству", - зазначив глава Ради.