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Беречь украинцев от "шоковой терапии": в Раде хотят платить субсидии наперед

Новина українською → Украина, Понедельник 15 февраля 2021 13:55
Беречь украинцев от "шоковой терапии": в Раде хотят платить субсидии наперед Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может рассмотреть механизмы выплаты субсидий наперед. Он подчеркнул, что общество не должно чувствовать шоковую терапию.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Тарифный кризис. Мы сегодня из него еще не вышли... Рассмотреть механизмы выплаты субсидий, возможно наперед, если есть такая возможность рассмотреть такие механизмы", - отметил спикер ВР.

Он отметил, что общество не должно чувствовать "шоковую терапию", учитывая большое количество вызовов, с которыми пришлось столкнуться стране в течение последнего года.

По словам Разумкова, для урегулирования тарифного кризиса необходима совместная плановая работа исполнительной и законодательной ветвей власти.

"Давайте сделаем так, чтобы все понимали план и систему, по которой мы будем двигаться дальше, как мы будем работать, что нужно от парламента... Нужно, чтобы это была общая взвешенная и долгосрочная техническая работа, а не тушение пожаров. Это точно не нужно ни нам, ни обществу", - отметил глава Рады.

Напомним, ранее Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на 2021 год для выплат субсидий в связи с подорожанием электроэнергии.

Кроме того, в начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в этом отопительном сезоне не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Кабмин и местная власть подписали соответствующий меморандум.

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Новости Украины Политика субсидии Верховная Рада Дмитрий Разумков
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