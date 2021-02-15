Беречь украинцев от "шоковой терапии": в Раде хотят платить субсидии наперед

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент может рассмотреть механизмы выплаты субсидий наперед. Он подчеркнул, что общество не должно чувствовать шоковую терапию.

Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Тарифный кризис. Мы сегодня из него еще не вышли... Рассмотреть механизмы выплаты субсидий, возможно наперед, если есть такая возможность рассмотреть такие механизмы", - отметил спикер ВР.

Он отметил, что общество не должно чувствовать "шоковую терапию", учитывая большое количество вызовов, с которыми пришлось столкнуться стране в течение последнего года.

По словам Разумкова, для урегулирования тарифного кризиса необходима совместная плановая работа исполнительной и законодательной ветвей власти.

"Давайте сделаем так, чтобы все понимали план и систему, по которой мы будем двигаться дальше, как мы будем работать, что нужно от парламента... Нужно, чтобы это была общая взвешенная и долгосрочная техническая работа, а не тушение пожаров. Это точно не нужно ни нам, ни обществу", - отметил глава Рады.