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Берегти українців від "шокової терапії": в Раді хочуть платити субсидії наперед

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 лютого 2021 13:55
Берегти українців від "шокової терапії": в Раді хочуть платити субсидії наперед Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Глава Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може розглянути механізми виплати субсидій наперед. Він підкреслив, що суспільство не повинне відчувати шокову терапію.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Тарифна криза. Ми на сьогодні з неї ще не вийшли... Розглянути механізми виплати субсидій, можливо наперед, якщо є така можливість розглянути такі механізми", - зазначив спікер ВР.

Він наголосив, що суспільство не повинно відчувати "шокову терапію" з огляду на велику кількість викликів, з якими довелося зіткнутися державі протягом останнього року.

За словами Разумкова, для врегулювання тарифної кризи необхідна спільна планова робота виконавчої та законодавчої гілок влади.

"Давайте зробимо так, щоб усі розуміли план і систему, по якій ми будемо рухатися далі, як ми будемо працювати, що потрібно від парламенту... Потрібно, щоб це була спільна виважена і довгострокова планова робота, а не тушіння пожеж. Це точно не потрібно ані нам, ані суспільству", - зазначив глава Ради.

Нагадаємо, раніше Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік для виплат субсидій через подорожчання електроенергії.

Крім того, на початку лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні в цьому опалювальному сезоні не будуть підіймати тарифи на тепло і гарячу воду. Кабмін і місцева влада підписали відповідний меморандум.

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