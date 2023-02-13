У Бердянську знову чутно вибухи

У понеділок, 13 лютого, в Бердянську Запорізької області лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Бердянськ Сьогодні ".

"У Бердянську знов чутно звуки вибухів. Схоже на те, що ворог запускає ракети над містом", - йдеться в повідомленні.

Бердянці повідомляють, що над містом кружляє ворожа авіація.

"П'ять ворожих Су піднялися у повітря з території Криму, можливі пуски ракет", - додають в Telegram-каналі.

Наразі в Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 10 лютого, у Мелітополі двічі чули гучні вибухи. За словами мера, вибухи такі, що здригалися вікна.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вчорашніх вибухів в окупованому Мелітополі (Запорізька область) у росіян поменшало техніки. Також "прилетіло" у місця розташування російських військ.