В Бердянске обостряется гуманитарный кризис, а молодежь покидает город, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В городе критическая ситуация с обеспечением коммунальных услуг. В частности, город часто остается без воды и есть угроза ее полного отсутствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне гуманитарного кризиса, созданного оккупантами, молодежь и люди среднего возраста все чаще покидают город.

"Большинство избегает так называемых эвакуаций от россиян, приводящих к фактическому заключению на территории РФ. Люди пользуются альтернативными методами выезда с оккупированных территорий", - добавили в ЦНС.