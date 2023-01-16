У Бердянську загинув один з головних колаборантів міста

У окупованому Бердянську ввечері понеділка, 16 січня, було чути кілька вибухів. Попередньо відомо про одного загиблого.

Про це заявила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина, передає РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За даними телеграм-каналу "Бердянськ сьогодні", Кічігін зрадив Батьківщину ще у 2014 році. Після захоплення міста окупантами у 2022 році відразу повернувся та почав боротися за владу. Після підриву авто попереднього коменданту Артема Бардіна він фактично управляв містом.

Також за її інформацією внаслідок вибухів загинув колаборант Олексій Кічигін.

"Орківська ППО намагалася працювати, але нічого не вийшло", - сказала вона.

За словами Галіциної, від трьох до п'яти вибухів було чути близько 18:50.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стало відомо про декілька вибухів та сильну пожежу.

12 січня, РБК-Україна ми писали, що над Бердянськом кружляло дуже багато гелікоптерів і було чутно вибухи і стрілкову зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни планують облаштувати базу в аеропорту в Бердянську. Там вже почали розміщувати гелікоптери.

Окрім того, у Генштабі зазначали, що лікарні в Бердянську переповнені пораненими росіянами.

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