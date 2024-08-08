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У Бердянську вночі пролунав потужний вибух

Фото: у Бердянську пролунав потужний вибух 8 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти 8 серпня у тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух. Місцеві зізнаються, що такого вибуху давно не чули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні".

"Один, але дуже гучний вибух пролунав в місті приблизно в 00:30", - йдеться у повідомленні.

Бердянці пишуть, що дуже давно не чули такого гучного вибуху.

Сигналу тривоги не було, ні в порту, ні в моніторингових пабліках ворога. В цей час було оголошено ракетну небезпеку на території тимчасово окупованого Криму. Але бердянці пишуть, що вибух був не схожий на роботу ППО", - додають у Telegram-каналі.

Окупанти, як і завжди вибух, не коментують.

Ситуація у Бердянську

Місто Бердянськ Запорізької області російські війська захопили під час масштабного вторгнення в Україну.

Місто, що знаходиться на березі Азовського моря, як і Маріуполь, загарбники перетворили на важливий хаб для забезпечення свого угруповання на Запорізькому напрямку.

Зокрема, у березні СБУ завела справи на чиновників РФ, які перекидали окупантів через Бердянський порт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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БердянськВибухи