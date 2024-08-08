У Бердянську вночі пролунав потужний вибух

"Один, але дуже гучний вибух пролунав в місті приблизно в 00:30", - йдеться у повідомленні.

Бердянці пишуть, що дуже давно не чули такого гучного вибуху.

Сигналу тривоги не було, ні в порту, ні в моніторингових пабліках ворога. В цей час було оголошено ракетну небезпеку на території тимчасово окупованого Криму. Але бердянці пишуть, що вибух був не схожий на роботу ППО", - додають у Telegram-каналі.

Окупанти, як і завжди вибух, не коментують.